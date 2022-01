Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola hanno controllato alcune autovetture con targhe straniere. Erano parcheggiate all’interno di un piazzale in uso ad una ditta di Soccorso Stradale di San Giuseppe Vesuviano. L’azione durante il servizio di vigilanza stradale, nell’effettuare controlli tesi alla repressione degli illeciti riconducibili al furto e alla clonazione di veicoli. Da ulteriori accertamenti è emerso che i numeri di telaio erano contraffatti. Corrispondenti ad altri veicoli, diversi da quelli presenti nel piazzale e risultati rubati. A seguito di tali controlli i veicoli e le targhe sono sequestrati ed il titolare dell’attività è finito denunciato per ricettazione e per uso di atto falso.

Insomma, ancora automobili cannibalizzate e riciclate attraverso il sistema delle targhe straniere. C’è adesso da comprendere le responsabilità in merito ai furti ed a chi sistemato le vetture con una nuova targa. Indagheranno in tal senso gli agenti di Nola per arrivare a scoprire cosa ci fosse dietro al sistema.