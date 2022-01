San Gennaro Vesuviano, tamponi agli alunni prima di riaprire le scuole

“In vista del rientro a scuola dopo le festività natalizie, considerando l’andamento dei contagi da COVID-19 e la diffusione delle diverse varianti, l’amministrazione comunale ha deciso di ripetere l’attività di screening. Sarà con tampone rapido salivare, già svolta in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Coinvolgendo tutta la platea scolastica frequentante le scuole pubbliche dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado”. Lo ha fatto sapere il sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo. “Serve al fine di mantenere alto il livello di vigilanza sulla diffusione del contagio da Covid-19 nelle scuole”.

Il Comune di San Gennaro Vesuviano, in collaborazione con l’I.C. “Cozzolino-D’Avino”, sabato 8 gennaio 2022 organizza una giornata dedicata ai test salivari gratuiti per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. La partecipazione è su base volontaria, non si è obbligati a sottoporsi al test salivare, ma contiamo e confidiamo nella collaborazione degli studenti e delle loro famiglie per proseguire con maggiore sicurezza e serenità l’anno scolastico in presenza.