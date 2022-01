Salernitana, il nuovo presidente è Danilo Iervolino di Palma Campania

La Salernitana e’ salva in extremis. Danilo Iervolino e’ il nuovo proprietario. 43 anni, originario di Palma Campania, in provincia di Napoli. Iervolino e’ il fondatore dell’Universita’ telematica Pegaso. La conferma della notizia e’ arrivata poco prima della mezzanotte di ieri dai trustee Susanna Isgro’ e Paolo Bertoli. La comunicazione dell’avvenuta accettazione della proposta vincolante per l’acquisizione ha avuto conferma. Si e’ cosi’ scongiurata, spiega il sito della Gazzetta dello Sport, l’esclusione dalla Serie A che sarebbe scattata se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l’acquisto del club. Per l’ufficilita’ bisognera’ attendre la giornata di lunedi’, quando saranno svolti gli ultimi controlli bancari.

Dunque, il campionato potrà continuare a 20 squadre e la Salernitana con la nuova proprietà sarà impegnata nel calcio mercato. Iervolino dovrà provare a dare linfa per salvare la squadra con nuovi acquisti a gennaio.