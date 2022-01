Geydi De La Caridad Diaz Escobar, 25enne cubana con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale arrestata per rapina impropria. Oltre che con le accuse di lesioni a pubblico ufficiale. Denunciata inoltre per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. A sorprenderla, all’interno di un supermercato di via Pisciarelli, a Napoli, un’agente del commissariato Posillipo, libera dal servizio, intervenuta per sedare un’animata discussione che si era accesa tra la donna e il titolare dello spaccio.

Gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Secondigliano hanno invece notato un uomo. Alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno rinvenuto, all’interno di un’auto utilizzata dall’uomo, diversi arnesi atti allo scasso. Oltre a una borsa contenente due casse bluetooth e due tastiere di cui non ha saputo giustificare la provenienza. A.B., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e ricettazione, nonché sanzionato per mancata esibizione dei documenti di circolazione.