Gli agenti del commissariato di Acerra hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo. Qui hanno rinvenuto, nella camera da letto, un proiettile cal. 7,65 mentre, in una fioriera sulle scale, otto reperti di interesse archeologico. L’autenticità è poi accertata da un funzionario della soprintendenza archeologica dei beni culturali di Napoli. L’uomo, un 64enne di Acerra, è denunciato per detenzione illegale di munizionamento di arma comune da sparo e possesso illecito di reperti archeologici.

Intanto dalle prime ore del mattino e’ in corso un servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Effettuati posti di controllo e perquisizioni lungo le strade piu’ sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue. Via Caio Duilio, via Campegna e il rione Lauro, sono stati presidiati da decine di militari alla ricerca di armi e droga.