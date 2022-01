Quasi 500 nuovi positivi a San Giuseppe Vesuviano, il sindaco: “Non uscite”

“Secondo l’ultimo report Asl registriamo in soli 6 giorni (29 dicembre – 3 gennaio) altri 458 positivi al Covid19, che portano il totale dei cittadini attualmente positivi a 781. Sono numeri enormi, che evidenziano un elevatissimo livello di allerta. L’enorme numero di contagi si sta traducendo, purtroppo, soprattutto nella popolazione non vaccinata, in forme di malattia severe e ricoveri ospedalieri. La diffusione virale è, in questo momento, pressoché incontrollata ed il tracciamento dei contatti molto difficile, se non impossibile”. A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che poi lancia l’appello.

“Vi invito categoricamente, sin da subito, a sospendere ogni attività sociale non indispensabile ed indifferibile. In particolare nei luoghi al chiuso, che siano esercizi pubblici o case private. Frequentazioni solo per motivi indifferibili di lavoro, uso costante di mascherine FFP2 e vaccinazioni urgenti”.