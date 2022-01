Eseguite nella notte da Anas a Sant’Anastasia a Napoli, le prove di carico sul cavalcavia situato al km 2,200 della strada statale 268 “del Vesuvio”. Sono propedeutiche all’apertura dello svincolo di Madonna dell’Arco (per la circolazione proveniente da Napoli) prevista entro la prima metà del mese di marzo. Tali prove hanno richiesto circa 5 ore di lavoro e l’istituzione del restringimento della carreggiata lungo la sottostante tratta di Statale 268.

Nell’ambito dell’intervento in corso, infatti, per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro finanziati dalla Regione Campania. Eseguite tra le altre cose attività di risanamento delle travi in cemento armato precompresso del cavalcavia. È on fase di completamento la costruzione della nuova bretella bidirezionale, di collegamento con via Romani del comune di Sant’Anastasia.

I lavori stanno proseguendo con il completamento di alcune attività, alle quali si aggiungeranno il montaggio delle barriere stradali. Poi la nuova pavimentazione delle due rampe e la relativa segnaletica, oltre che il completamento opere idrauliche.

Lo svincolo, già in esercizio per la circolazione proveniente da Angri, permetterà anche alla circolazione proveniente da Napoli e dalle aree limitrofe di raggiungere in maniera più diretta il Santuario della Madonna dell’Arco.