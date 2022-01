Primark apre finalmente in Campania, ci saranno assunzioni: ecco come candidarsi

Apertura e nuove assunzioni Primark in Campania per l’avvio di un nuovo punto vendita a Marcianise (Caserta). La nota catena di negozi di abbigliamento, articoli per la casa e accessori aprirà un nuovo negozio entro fine anno e creerà nuove opportunità di occupazione. Le assunzioni Primark per il futuro store di Marcianise saranno rivolte, con ogni probabilità, alle figure tipicamente impiegate all’interno dei negozi del marchio. Pertanto, le prossime selezioni Primark potranno principalmente rivolgersi ad addetti alle vendite, manager e responsabili di negozio. Gli interessati alle assunzioni Primark in arrivo a Marcianise devono attendere l’avvio delle selezioni per reclutare il personale da impiegare nel nuovo negozio. In generale, il Gruppo raccoglie le candidature tramite la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul proprio sito web. Qui sono visibili le posizioni aperte al momento ed è possibile candidarsi inviando il cv tramite il form online disponibile.

Il Gruppo irlandese continua infatti ad espandere la sua presenza sul territorio nazionale e arriva in Campania. Tra le nuove aperture programmate per il 2022 c’è infatti l’avvio di un negozio a Marcianise, in provincia di Caserta. Con l’inaugurazione del nuovo punto vendita, prevista entro fine anno, si attendono numerose assunzioni per formare lo staff che dovrà lavorare nello store.