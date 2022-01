Sarcopenia, o meglio perdita di tono & vita muscolare nel soggetto anziano, dovuta ad una mancanza di pratica sportiva.

La sarcopenia è caratterizzata dalla perdita generalizzata e progressiva della forza e della massa muscolare scheletrica con l’invecchiamento.

Con l’aumento della popolazione anziana a un ritmo accelerato in tutto il mondo, è necessario avere una migliore comprensione dei fenomeni associati al processo di invecchiamento.

Pertanto, descrivere la frequenza e la distribuzione di questi fenomeni, come la sarcopenia, è un passaggio fondamentale per conoscere le componenti legate al loro verificarsi e promuovere l’assistenza sanitaria rivolta agli anziani.

L’obiettivo di questa rassegna della letteratura era di presentare una sintesi dei risultati di studi epidemiologici di popolazione sulla prevalenza della sarcopenia negli anziani nella comunità, mostrando anche le caratteristiche sociodemografiche delle popolazioni studiate e la differenza di risultati tra i sessi.

Sono stati presentati i risultati di sei studi trasversali, tra il 2002 e il 2014, dai seguenti paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. In essi è stato riscontrato che la sarcopenia ha un’elevata prevalenza nella popolazione di età superiore ai 60 anni, in entrambi i sessi, essendo più alta nelle donne in cinque dei sei studi.

Il Giappone è stato il paese con i tassi di prevalenza più alti, seguito dal Brasile, la sarcopenia aumentava con l’età in tutti gli studi ed era associata a diverse avversità.

La difficoltà di stabilire una valutazione standardizzata per la sarcopenia, dovuta soprattutto alle peculiarità di ciascuna popolazione, costituisce un fattore importante da analizzare nella lettura degli studi di prevalenza su questa sindrome.Sono stati presentati Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. In essi è stato riscontrato che la sarcopenia ha un’elevata prevalenza nella popolazione di età superiore ai 60 anni, in entrambi i sessi, essendo più alta nelle donne in cinque dei sei studi.