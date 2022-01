Porsche impazzita a Pompei travolge altre auto: alla guida un giovane di San Giuseppe Vesuviano

Serata di San Silvestro da paura ieri a Pompei. Un pauroso incidente si è verificato poco prima delle 21 nelle centrale Via Lepanto. Ed a vedere le immagini sembra un miracolo come si siano evitate conseguenze peggiori. Coinvolta nell’impatto una Porsche, con alla guida un giovane di San Giuseppe Vesuviano. Perso il controllo del potente veicolo, sono finita travolte una Fiat 500 ed una Citroen parcheggiate in strada. Una collisione molto violenta che ha provocato ingenti danni. Rottami sono finiti per diversi metri lungo la carreggiata. Per molti si è temuto il peggio, ma la fortuna ha voluto che nessuna persone finisse travolta né dalla Porsche diventata un proiettile né da gli altri veicoli finiti nella traiettoria.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Pompei ed il 118. L’uomo alla guida ha riferito di aver perso il controllo del bolide dopo che un’auto gli aveva tagliato la strada. Poi lo hanno condotto all’ospedale di Castellammare di Stabia. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.