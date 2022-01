Quasi 400 contagi in due giorni in citta’ e il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro, che nei giorni scorsi aveva gia’ disposto la sospensione della didattica in presenza nelle scuole fino al 22 gennaio, chiude i parchi e i giardini pubblici. Stop fa domani fino al 23, e gli uffici comunali da lunedi’ al 21. Con un’ordinanza firmata in serata, infatti, il primo cittadino ha chiuso i parchi ed i giardini pubblici. Ha disposto una multa che va dai 400 ai 1000 euro per i trasgressori della misura adottata per il contenimento dei contagi. A Pomigliano d’Arco ieri sera si registravano oltre 2200 casi positivi, a fronte dei circa 1800 di due giorni prima.

A causa dell’emergenza e’ stata anche disposta la chiusura di tutti gli uffici comunali al pubblico da lunedi’ fino al 21 gennaio. Ferma restando la possibilita’ per gli utenti di contattare gli stessi telefonicamente o agli indirizzi mail reperibili sul sito istituzionale.