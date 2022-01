Tre auto della polizia municipale di Pomigliano d’Arco (Napoli), nella notte sono finite in fiamme e completamente distrutte. Indagini sono in corso da parte di carabinieri e polizia di Stato per risalire alle origini dell’incendio che ha avvolto le vetture parcheggiate davanti alla sede della polizia municipale in Slargo Pannella, di fronte al Municipio. Le fiamme hanno anche annerito le mura del palazzo adiacente senza provocare pero’ alcun danno strutturale. Ad accorgersi delle fiamme e’ stato il custode dello stabile, unico presente nella struttura, che ha subito allertato i vigili del fuoco e le autorita’.

Alcune auto della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco nella notte sono andate in fiamme e completamente distrutte. In proposito il Sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro dichiara: «Se fosse confermata l’origine dolosa dell’accaduto, è bene che si sappia che Pomigliano non si fa intimidire. Non indietreggia nella sua azione a favore della legalità. Confidiamo nelle Forze dell’ordine che dovranno appurare e punire i responsabili del vile atto. Continueremo senza sosta a combattere ogni attività illecita a tutela dei nostri cittadini. Faremo, come sempre, la nostra parte, affinché nei nostri territori si affermino i principi di legalità e giustizia». L’incendio si è verificato nella notte di Capodanno, diverse le piste battute anche se quella dolosa sembra essere la più seguita.