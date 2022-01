Poggiomarino, vinto un finanziamento da centomila euro per un evento internazionale

Centomila euro al comune di Poggiomarino per il progetto “Dal Sarno al Vesuvio”. Poggiomarino è l’ente capofila del progetto finanziato Poc 2021-2022, il programma di percorsi turistici di portata nazionale ed internazionale. “Riuscire ad ottenere una cifra così elevata per un progetto che ho fortemente voluto mi rende soddisfatto. Con l’assessora Rachele Sorrentino abbiamo lavorato perchè il nostro comune potesse ottenere il finanziamento e così è stato”. Lo spiega Giuseppe Orefice, consigliere comunale che ha curato ” Dal Sarno al Vesuvio”.

L’evento è previsto per il prossimo mese di giugno. Sette giorni di attività durante le quali saranno coinvolte le imprese turistiche e agroalimentari di tutto il comprensorio. Poggiomarino farà rete con Boscoreale, Terzigno, Striano e Ottaviano. “Per me è avvincente e formativo interfacciarmi con i vari assessori agli Eventi per conoscere meglio le esigenze dei territori che abbiamo coinvolto”. Riferisce ancora il meloniano Orefice.

Impegnata a promuovere la crescita turistica a Poggiomarino l’assessora agli Eventi e all’Immagine della Città Rachele Sorrentino fa sapere che “ il risultato raggiunto è la conferma che la sinergia tra i componenti dell’amministrazione è una strategia vincente. La valorizzazione delle risorse del territorio resta l’unico modo per far conoscere le ricchezze delle nostre terre, per dare un contributo culturale ed economico favorendo la rinascita territoriale”.

Lavoro sinergico di squadra il cui collante è il sindaco Maurizio Falanga ,”Sin dai primi giorni del mio inserimento ho creduto che tutto ciò che andava fatto per il paese, e per i cittadini, doveva passare attraverso il lavoro di squadra. I risultati ci danno ragione e l’entusiasmo dei poggiomarinesi da sempre presenti ai nostri eventi ci gratifica” conclude il primo cittadino.