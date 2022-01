Poggiomarino, ordigno esplode davanti a noto locale

Un ordigno è esploso ieri sera poco prima delle 22,30 a Poggiomarino. Secondo quanto si apprende sarebbe stato lanciato contro un noto locale del posto situato nella zona di Viale Manzoni. Pochissimi i danni riportati dall’attività commerciale che dunque può restare serenamente aperta. I fatti, quindi, nella tarda serata di lunedì, giorno di chiusura settimanale della struttura ricettiva. Un boato piuttosto forte avvertito nella zona e che ha richiamato l’attenzione dei residenti. Le indagini sono affidate al commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano che sta provando a fare luce su quanto accaduto. Al momento non si può escludere chiaramente alcuna pista. All’interno della struttura non c’era nessuno, dunque non risultano ovviamente esserci feriti.

Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stesso locale e quelle nei dintorni. L’obiettivo è provare a distinguere il mezzo su cui gli autori del gesto sono arrivati. Un elemento importante per riuscire poi ad individuare chi ha materialmente agito ed il motivo per cui l’avrebbe fatto.