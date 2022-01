Una fiaccola simbolica alimentata dalla rete cittadina sarà accesa domani pomeriggio, 20 gennaio, alle 18.30, in piazza S.S. Rosario a Flocco. Una fiammella che annuncerà l’arrivo del gas naturale a Poggiomarino. “È una fiaccola da sempre annunciata ma mai accesa, oggi posso dire con fierezza che, grazie al nostro impegno costante. il primo anello della rete del gas è già in funzione da giorni ed i lavori procedono spediti per raggiungere tutte le case di Poggiomarino” racconta così il sindaco Maurizio Falanga della svolta storica a firma della sua squadra politica.

“Poggiomarino aspettava dagli anni Novanta. Ho seguito passo passo i lavori per avere il gas naturale nel nostro paese, sono onorato di aver vissuto con tutti i tecnici del mio assessorato il dietro le quinte di un evento storico per il nostro paese. Tengo a precisare che gli allacciamenti sono gratuiti. Non potevamo fare cosa migliore” entra nei dettagli il vicesindaco Luigi Belcuore con delega ai Lavori Pubblici.