L’Istituto Tecnico Commerciale Geometra e Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino è tra le scuole ammesse alla sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado. A partire da questo settembre si potrà, dunque, frequentare un nuovo corso di studi: il Data Economist. L’ annuncio della Presidente Olimpia Maria Savarese è accolto con soddisfazione dal sindaco Maurizio Falanga. Si è immediatamente complimentato con quanti hanno lavorato per ottenere “un risultato importante che riporta l’ Istituto tra le eccellenze campane. Consente a Poggiomarino di fare un passo verso percorsi formativi già in vigore in Europa. Conseguire il diploma in quattro anni dopo aver seguito un corso di studi specifico aiuterà il discente nella scelta universitaria e nella scelta lavorativa”. Commenta il primo cittadino.

Sulla stessa linea, l’assessora alla Scuola ed alla Cultura Maria Carillo che fa sapere : “E’ un grande successo per il territorio e per l’ Istituto da sempre al passo con i tempi. La ricchezza dell’offerta culturale, che da sempre ha contraddistinto il “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino si arricchisce ora di un nuovo percorso che risponde alle richieste del territorio. Un territorio ricco di giovani che meritano un giusto indirizzo per le proprie passione e per un futuro migliore. Questo risultato ci onora, i miei complimenti alla preside Olimpia Savarese e a tutti i suoi collaboratori”.