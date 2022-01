Poggiomarino, contagi record: mai così tanti da inizio pandemia

Nei quattro giorni che vanno dal 28 al 31 dicembre eseguiti 1562 tamponi, tra i quali sono evidenziati 178 nuovi contagi. Si è registrata la guarigione di 16 nostri concittadini.

Sale vertiginosamente a 302 il numero di cittadini poggiomarinesi attualmente positivi al Covid. Mai così tanti tutti insieme da quanto è cominciata la pandemia. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale: “Continuiamo con la prevenzione. Non abbassiamo la guardia. Rispettiamo la quarantena, ed in caso di positività avvisare tutti i contatti diretti avuti nei giorni precedenti al tampone positivo.

Superato quindi il 10% di tamponi positivi rispetto a quelli effettuati. Una percentuale altissima anche nel confronto con la media regionale. Tuttavia la quantità di contagi è in linea con i comuni limitrofi, e soprattutto non sembra esserci emergenza per quanto riguarda i ricoveri.