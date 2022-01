Continuano le giornate di screening gratuito su base volontaria per gli studenti delle scuole di Poggiomarino! Oggi dalle 9 alle 19 è toccato agli alunni dell’I.C. Primo Capoluogo (Via Roma – G. Falcone) Si procederà poi con gli altri istituti così come da locandina che prevede domani gli alunni della Leonardo Da Vinci. Infine l’ultimo giorno è lunedì pomeriggio.