Il consigliere Antonio Bonagura riceve la nomina di capogruppo di Forza Italia. “Ringrazio il collega Francesco Parisi per la nomina che mi onora e mi responsabilizza oltremodo. In queste ore stiamo ponendo le basi per un cambiamento radicale del gruppo forzista nel nostro paese. Rifondare il partito, svecchiarlo conservandone sempre i valori cristiani ed i principi liberali come radici forti, raggruppare giovani professionisti e motivati. Questi sono i tanti obiettivi che ci siamo posti e per i quali già lavoriamo da tempo”.

Bonagura ringrazia il lavoro svolto dal consigliere Lisa Speranza approdata tra le fila di Fratelli d’Italia e guarda al futuro con ottimismo. “Ci aspetta un periodo impegnativo ma allo stesso tempo fondamentale per la rifondazione del gruppo, a breve il gruppo poggiomarinese avrà anche una nuova sede, un punto di riferimento per i cittadini che hanno creduto in noi e che meritano un dialogo con le sedi partitiche quotidiano e non soltanto vivo a ridosso delle campagne elettorali” chiosa il giovane capogruppo.