Ritrovato il giovane pizzaiolo napoletano di cui si erano perse le tracce in Ecuador lo scorso 27 dicembre. Lo rende noto l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di Daniele Gagliotta. Il giovane era in stato confusionale, con quache lieve lesione sul corpo. Era in una localita’ che si trova a due ore di distanza da Guayaquil, citta’ in cui Daniele vive. “Stiamo ricostruendo le ultime ore e gli ultimi movimenti del signor Gagliotta – dice l’avvocato Ferrandino, che piu’ volte in passato si e’ occupato di casi di connazionali scomparsi in America Latina. – Abbiamo gia’ avviato dei contatti con l’Autorita’ Giudiziaria locale e con l’Ambasciata Italiana in Ecuador per avere i dettagli dell’ attivita’ di indagine. La stanno svolgendo in queste ore nella citta’ di Guayaquil”.

“Sembrerebbe – fa sapere ancora il legale della famiglia Gagliotta – che dietro la sparizione vi siano motivi di natura sentimentale. Numerose, infatti, sono le telefonate e i messaggi che Daniele ha inviato ad amici e parenti con i quali lasciava intendere che era sua intenzione andare via da Guayaquil senza pero’ chiarire per quali ragioni. Anomala, poi, era subito apparsa la circostanza che non avesse portato con se’ abiti, passaporto e carte di credito”. “Fortunatamente la vicenda si e’ conclusa positivamente”, ha concluso l’avvocato della famiglia.