Sono 983 gli attualmente positivi a Ottaviano, con un aumento di altri 177 pazienti nei primi tre giorni dell’anno. A fornire i dati è il sindaco Luca Capasso nel consueto report pubblicato sui social. L’ultimo bollettino è del primo, due e tre gennaio, quando i tamponi effettuati hanno raggiunto quota 675. Dunque, circa un quarto dei test è risultato positivo. I 44 guariti hanno permesso di non valicare ancora il muro dei mille contagi che di questo passo dovrebbe essere superato nel prossimo report. Purtroppo il picco non è ancora arrivato e le cifre sono destinate ancora a salire. Nei giorni precedenti Ottaviano aveva però avuto numeri ancora peggiori. I positivi erano infatti 263 ma su quasi 1500 tamponi eseguiti.

Motivi per cui il sindaco Luca Capasso aveva chiesto aiuti e sostegni a Regione e Governo. Aveva inoltre previsto una adeguata prevenzione del contagio da covid – 19 ed un ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza. “Con l’ordinanza numero 86 del 2021 ho disposto lo screening, con tamponi antigenici salivari che saranno forniti dal Comune alla popolazione scolastica di Ottaviano degli istituti pubblici e paritari”. Nei giorni passato ancora un altro vertice con i presidi per cercare di capire come ripartire al meglio.