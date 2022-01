Nove persone denunciate e un impianto di videosorveglianza abusivo posto dal titolare di un’attività commerciale per controllare i propri dipendenti sequestrato. È il bilancio del sabato sera ad «alto impatto» attuato dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che insieme ai militari del Nas, quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli e i carabinieri cinofili hanno setacciato le strade di Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Ottaviano. Le operazioni sono monitorate dall’elicottero del nucleo carabinieri di Pontecagnano. Tra queste a Ottaviano segnalate due persone per auto a noleggio con cui hanno fatto di tutto.

Identificate 72 persone (di queste 37 erano pregiudicati) e controllati 55 veicoli con 29 sanzioni al codice della strada e tre i mezzi che sono sequestrati. Denunciata a piede libero per detenzione di droga una donna di 57 anni di Ottaviano. Nella sua abitazione i carabinieri hanno rivenuto e sequestrato sei grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Denunciati anche a piede libero due autisti. Il primo, 44 anni di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine, non solo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. Ma era anche alla guida di un’auto la cui indebita appropriazione era stata denunciata da una ditta di autonoleggi. Simile la vicenda del secondo guidatore di 33 anni, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Anche lui si era indebitamente appropriato di un’auto a noleggio.