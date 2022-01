“Ottaviano cantiere aperto. Ecco l’elenco delle opere in programma nei primi sei mesi del 2022. I lavori partiranno da febbraio in poi, cercheremo di ridurre al minimo i disagi per la circolazione per quando si aprono i cantieri è sempre una buona notizia. La città diventa ancora più bella e funzionale. Per ognuno di questi lavori c’è l’impegno del consigliere comunale con delega ai lavori pubblici Vincenzo Caldarelli ma anche di tutta l’amministrazione comunale. Una squadra compatta e sempre presente, un gruppo che in questi anni ha dato un volto nuovo a Ottaviano. Nel secondo semestre del 2022 riqualificheremo altre strade e avvieremo altre opere. Se in questo elenco manca qualcosa, vi chiedo di non preoccuparvi: nulla e nessuno sarà dimenticato”. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso attraverso i social.

Nell’elenco ci sono rifacimenti di strade divise in tre stralci di opere. Così come la pista podistica e la Porta del Parco. E ancora i tre parchi da gioco tra il Palazzo Mediceo, Largo Ferrovia e Piazza Ammirati. Poi i beni confiscarti, l’abbattimento e ricostruzione della Scuola Scotellaro e le facciate interne dello stesso Palazzo Mediceo.