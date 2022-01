Offre 150mila euro al consigliere e amico di Di Maio: lui lo fa arrestare

“Il 14 dicembre scorso un imprenditore delle telecomunicazioni ha provato ad offrire una borsa con 150mila euro a Dario De Falco. Amico e consigliere politico del Ministro Luigi Di Maio al fine, probabilmente, di ottenere favori personali. Un tentativo fallito miseramente. La reazione di Dario è immediata: via subito e ha denunciato tutto alle Forze dell’ordine”. Lo ha raccontato la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Campania, Valeria Ciarambino. “Ieri l’imprenditore è finito arrestato dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Roma con l’accusa di istigazione alla corruzione. A Dario, che gode della mia stima e della mia amicizia da lungo tempo, i miei complimenti per aver agito, come sempre, da uomo onesto e integerrimo”.

I fatti