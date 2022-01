Il Covid si porta via il pasticciere Lauro Golino, 49 anni, da due settimane ricoverato in ospedale a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche in seguito al contagio. Centinaia di messaggi sui social per quelli che tutti definiscono “un uomo buono, un grande lavoratore”. Aveva sempre il sorriso sul volto e questo 2022 si è aperta con una notizia che ha sconvolto tutta la comunità di Marcianise. Lauro Golino, il pasticciere di Marcianise di 49 anni, è deceduto presso il Covid Hospital di Maddaloni dove si trovava ricoverato. Una notizia che nessuno in città, fra quanti hanno avuto il piacere e il privilegio di averlo conosciuto e frequentato, avrebbe voluto mai apprendere. Non è noto se l’uomo avesse ricevuto o meno il vaccino.

Lauro era il pasticciere del rione Macello, un uomo veramente voluto bene da tutti. Sul suo profilo personale un caro amico lo aveva ‘scritto’ solamente poche ore fa, prima dell’ultimo giorno dell’anno chiedendogli di tornare a casa perché avevano tante cose da fare insieme. Ed invece Lauro non tornerà più, lasciando un vuoto in tutti coloro che lo hanno voluto bene. Nelle prossime ore la salma sarà cremata e si potrà procedere ai funerali per l’ultimo addio.