Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti insieme con il supporto dell’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale, gli agenti del commissariato di Nola hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale di via Anfiteatro Laterizio. I poliziotti, grazie al fiuto del cane Agrid, hanno rinvenuto, occultati in uno scatolone, sette involucri contenenti circa 6 grammi di cocaina e due stecche di hashish di circa 21 grammi. Mentre, all’interno di una borsa, 2.430 euro. Il titolare dell’attività, un 52enne nolano, è finito in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fiuto di Agrid quindi determinante per scoprire la sostanza e consentire l’arresto. Il commerciante in manette è un insospettabile. Ma il fiuto del cagnolone non ha tradito le forze dell’ordine.

A Napoli in via Gianturco invece la segnalazione di una persona che si aggirava con atteggiamento sospetto tra i veicoli in sosta. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una persona che ha raccontato di aver visto un uomo. Questi dopo essere sceso da un’auto, stava armeggiando accanto alle portiere di alcuni veicoli parcheggiati e, accortosi della sua presenza, è salito a bordo della sua autovettura e si è allontanato velocemente.