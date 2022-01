Il liceo Colombo di Marigliano ha ricevuto l’approvazione del progetto per la sperimentazione del percorso quadriennale all’interno dell’indirizzo scientifico. Si arricchisce quindi la propria offerta formativa. Il dirigente Nicoletta Albano sottolinea che «questa nuova possibilità amplia il variegato quadro educativo dell’istituto. Offrendo un alto profilo che, con la nuova sperimentazione quadriennale, pone il Liceo tra le scuole più complete del territorio. Il nuovo percorso si rivolge in particolare agli alunni eccellenti ed è per il liceo Colombo una nuova, ulteriore, sfida che consentirà di mettere in campo le migliori energie di tutta l’Istituzione scolastica per la valorizzazione dei futuri allievi e del territorio nella sua interezza, perché “diventare adulti è trovare la pazienza per dare corso ai propri sogni, senza rinunciarci!”».