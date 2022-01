Napoletano scomparso, il corpo era in un’auto in fondo a un burrone

Il cadavere di un uomo rinvenuto ieri all’interno di un’auto precipitata in un burrone lungo la tortuosa strada di montagna Ballabio-Morterone, in provincia di Lecco. Si tratterebbe, stando ai primi riscontri degli investigatori, del corpo di Raffaele Cirone, 56 anni. Nato a Napoli ma residente ad Angera, in provincia di Varese, dove si erano perse le sue tracce il 3 gennaio scorso. L’uomo in questo lasso di tempo aveva postato delle foto sui social che riconducevano al minuscolo abitato di Morterone, il paese meno abitato d’Italia, a quota mille metri. Le ricerche si erano concentrate in questa zona, finché oggi è giunta la segnalazione di una persona che ha scorto l’auto, una Nissan Juke, in un burrone vicino a una galleria.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause dell’accaduto. Del caso della scomparsa si erano occupati diversi media. Ora il ritrovamento che tinge la vicenda ancora più di giallo.