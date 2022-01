Muore la moglie, lui si abbandona su una panchina. Arriva l’appello

Non vuole più prendersi cura di sé da quanto ha perso la moglie. L’uomo, di origini ucraine, si sta lasciando andare e da un po’ di tempo “vive” su una panchina in Via delle Rose. È in pieno centro a Piano di Sorrento. È indifferente al freddo e alle intemperie. Il suo lutto risale a quattro anni fa, quando la moglie morì in seguito a un tumore e da allora non si è più ripreso cadendo in una grave forma di depressione. In tanti lo vedono rannicchiato sulla panchina ma nessuno fa nulla per aiutarlo. È Positanonews a pubblicare la notizia ed a lanciare l’appello, pubblicando la foto dell’uomo. Basterebbe anche procurargli un pasto caldo. Perché a volte l’uomo trascorre anche 4-5 giorni senza mangiare.

«Se al suo posto ci fosse stato un cane abbandonato – scrive il sito Positanonews – sicuramente in tanti avrebbero fatto a gara per portargli qualcosa da mangiare. E invece su quella panchina, avvolto in una coperta di fortuna, c’è un essere umano che merita di essere aiutato prima che sia troppo tardi. Prima che il freddo e la fame possano ucciderlo».