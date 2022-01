Un motociclista rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamattina tra i Comuni di Roccarainola (Napoli) e Arpaia (Benevento) portato in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. L’ uomo faceva parte di un gruppo di motociclisti partiti da Baiano (Avellino) per una escursione. Ha perso, insieme agli altri, l’orientamento a causa della nebbia, sbagliando strada e restando poi vittima di un incidente. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenute insieme al 118. Hanno raggiunto l’infortunato, stabilizzandolo per consentirgli di essere trasportato in barella, poi lo hanno portato a spalla fino all’ambulanza. Ancora nebbia, quindi, nel Napoletano ed in Campania dopo quanto accaduto la notte di Capodanno.

Un clima impazzito, quindi. Dalla sera del 31 dicembre la nebbia si è posata su Napoli e provincia. Ancora stamattina una fitta foschia ha avvolto la città. Un fenomeno meteorologico insolito per Napoli, anche se l’enorme quantità di zolfo rilasciata dall’esplosione di botti e fuochi di artificio potrebbe aver addensato ancora di più la foschia tramutandola in nebbia in alcune zone.