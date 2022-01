Morto Domenico Biscardi, il ricercatore No Vax trovato senza vita nella sua casa a Napoli

Il medico e ricercatore campano Domenico Biscardi trovato morto nella propria abitazione di Napoli. Da quello che si riesce a sapere al momento, la morte sarebbe avvenuta stamattina a causa di un malore. Il dottore era da 2 anni, cioè da quando era scoppiata la pandemia, impegnato a smontare la narrazione “ufficiale” dei media riguardo al Covid, ai contagi e ai vaccini. Molto noto tra i gruppi contrari all’obbligo vaccinale, sabato 15 gennaio durante la manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma proprio contro l’obbligo vaccinale e il Green pass, Biscardi avrebbe dovuto parlare. Secondo quanto si legge su alcuni canali Telegram, rivelare quello che aveva scoperto sui vaccini.

In rete, in particolare sui social, la notizia si è subito diffusa con i toni che si sono da subito accesi. Parlando di complotti e facendo riferimento al decesso del medico Giuseppe De Donno o a quello dell’ex senatore partenopeo Bartolomeo Pepe. Ora toccherà all’esame autoptico, stabilire le cause della morte.