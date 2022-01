“Sono pentita di non essermi vaccinata anche se ho paura”, a parlare è la madre di Giusy Barbato, la 37enne di Villaricca (Napoli) morta per Covid a 37 anni. La donna al quotidiano locale on line InterNapoli.it ha spiegato: “Non sono una No vax. Non mi sono sottoposta alla vaccinazione perché ho diverse patologie e molte allergie. Aspettavo di fare tutti gli esami. Anche i miei figli si vaccineranno, dopo aver aspettato il tempo previsto dalle disposizioni. L’altra mia figlia si è sottoposta a tutte le dosi di vaccino. Non siamo contro il vaccino ma avevamo solo paura. Troppe persone stanno morendo con il Covid e tutti giovani. Sono sempre più sconvolta”.

Oggi nella chiesa di San Francesco D’Assisi a Villaricca la benedizione delle ceneri della 37enne deceduta. Intanto la Asl Napoli 2 Nord ha diffuso un comunicato, dove, insieme ad un messaggio di cordoglio per la scomparsa della giovane, ricostruisce la vicenda. Soprattutto in relazione alle polemiche sui tempi del tampone ai familiari della ragazza. Sottolineando comunque che “tutti i componenti della famiglia erano più volti invitati a vaccinarsi senza esito”.

L’Asl

“In merito alla scomparsa della giovane Giusy di Villaricca, l’Asl esprime il proprio cordoglio alla famiglia”, si legge nella nota dell’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord, che poi ricostruisce: “Dalla relazione di servizio dei medici che prendono in carico i pazienti a domicilio in quel territorio è emerso che la famiglia era stata contattata in data 22 e 27 dicembre. Nella comunicazione del 22 era stato programmato un tampone per l’intera famiglia in data 23 presso il casello di Giugliano. La famiglia non si era recata al casello per proprie problematiche e i medici erano riusciti a contattare nuovamente la famiglia solo mediante l’aiuto del medico di medicina generale, in quanto l’unico recapito disponibile non risultava raggiungibile”.

Quindi solo molto più tardi il tampone: “In data 27 dicembre, a seguito del contatto telefonico, veniva comunque programmato un tampone di controllo per il 2 gennaio. Oggi 4 gennaio è stata dichiarata la guarigione a seguito del tampone negativo dei familiari isolati a casa”. I familiari così possono partecipare alla cerimonia funebre della ragazza.