I Carabinieri della Stazione di Bonito ( Avellino) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza. L’ha emessa il gip di Benevento, nei confronti di un 55enne di Bonito indagato per atti persecutori. Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento competente sul territorio di Bonito, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del 55enne. I fatti in relazione a continui atti persecutori perpetrati dall’estate del 2020 nei confronti di una sua vicina di casa.

L’uomo, con condotte reiterate, consistite in ripetute molestie e apprezzamenti a sfondo sessuale, molestava la donna causando in lei un perdurante stato d’ansia e di paura, in maniera tale da generare un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri figli, costringendola inoltre ad alterare le proprie abitudini di vita.