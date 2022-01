Minore picchiato da babygang davanti a La Cartiera di Pompei

Gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Macello per la segnalazione di un’aggressione nei pressi di un centro commerciale. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una donna. Ha raccontato che il figlio era finito aggredito per futili motivi da un gruppo di giovani che si erano poi allontanati. Gli operatori, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno individuato e rintracciato tre minori. Sono finiti tutti denunciati per lesioni personali e affidati ai genitori.

I poliziotti hanno inoltre notato un rallentamento del traffico veicolare sulla Statale Sorrentina. I poliziotti, giunti al Km 26 all’altezza dell’ingorgo, hanno visto al centro della strada due ragazzi che discutevano animatamente. Dopo essersi avvicinati, li hanno invitati a spostarsi dalla strada. Inoltre, durante le fasi dell’identificazione, gli operatori hanno trovato uno di loro in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 17 cm e, per tale motivo, lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di arma da taglio.