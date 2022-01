Molto probabilmente ha avuto un malore mentre era alla guida e la sua autovettura e’ finita per scontrarsi. Un uomo e’ deceduto mentre la moglie che era acconto e’ rimasto ferita. il fatto e’ avvenuto in via Rota a Sorrento. Sul post sono giunti i vigili del fuoco di Piano di Sorrento che stanno operando per estrarre l’uomo dall’abitacolo. Sul posto anche il magistrato di turno, carabinieri e Polizia di Stato, i cui uomini sono stati i primi ad intervenire. I Vigili Urbani stanno in questo momento bloccando l’accesso alla strada per consentire le operazioni.

Solo dopo i rilievi delle forze dell’ordine disposti dal magistrato che serviranno a recuperare elementi per chiarire la dinamica dell’incidente, si è potuto procedere a liberare la strada dall’auto e dai detriti dovuti all’impatto, consentendo quindi di riprendere, di conseguenza, la regolare circolazione veicolare.