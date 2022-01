Purtroppo non ce l’ha fatta e Salerno e la Campania piangono Don Franco Fedullo, attuale parroco della chiesa di San Domenico. Era ex direttore della Caritas. Era ricoverato da diversi giorni presso il reparto di terapia sub-intensiva dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. A causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute dopo essere risultato positivo al Covid-19. Ieri purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio che, in queste ore, fedeli e amici stanno pubblicando sui social network per ricordare Don Franco Fedullo, da sempre vicino soprattutto ai più deboli e ai più bisognosi ed amato da tutta la comunità salernitana. Il sindaco Vincenzo Napoli: “La Civica Amministrazione partecipa al generale cordoglio per la scomparso di don Franco Fedullo. Il sacerdote ha testimoniato durante la sua attività Dramma Covid, Salerno piange la scomparsa di Don Franco Fedullo: funerali al Duomo astorale i valori umani, solidali ed evangelici più profondi. La nostra comunità farà tesoro della sua eredità spirituale”.