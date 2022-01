Tremendo lutto per Gianni Fiorellino che in queste ore piange l’amata madre. La notizia ha fatto subito il giro del web e tanti sono i messaggi di vicinanza rivolti al cantante e alla sua famiglia. Fiorellino, che due anni fa ha perso il padre, ha ringraziato tutti attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Queste le sue commosse parole: “Ringrazio vivamente, unitamente alla mia famiglia, tutte le persone che hanno avuto un pensiero per mia madre. Tutti quelli che hanno partecipato al funerale e che si sono uniti al dolore, siete tantissimi, e scusatemi se nn riesco a farlo personalmente con tutti approfittando così di questo mezzo. Grazie“.

Appena un paio d’anni fa il cantante partenopeo aveva perso anche il padre. L’uomo finì colto da un malore improvviso all’interno di un centro commerciale del Napoletano. Proprio il papà fu l’artefice dell’inizio della carriera artistica del figlio.