Lutto nel calcio, è morto Gianni Di Marzio

Gianni Di Marzio, 82 anni, giornalista ed ex allenatore e’ morto questa notte. Aveva avuto un’ottima carriera da allenatore e negli anni ’70 porto’ il Catanzaro in serie A. Nel 1977 arrivo’ sulla panchina del Napoli. E fu lui a scoprire in Argentina Diego Maradona segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino, ma l’operazione non fu possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato. Aveva conservato uno splendido rapporto con il Pibe. Uno dei pochi che sentiva quando il campione si ritiro’ in Argentina a vita privata.

Il nome di Di Marzio e’ legato anche alla storia del Cosenza che guido’ nella storica promozione in serie B nella stagione 1987/88 quando i Lupi conquistarono la seri B dopo ben 24 anni. Di Marzio torno’ nella citta’ dei Bruzi due anni piu’ tardi, portando la squadra ad una salvezza sofferta. Concluse la carriera da allenatore a Palermo.