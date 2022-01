Tragedia a Volla, nel Vesuviano. Litiga con il marito e si butta dal balcone di casa: una donna di 37 anni è precipita giù ed ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale del Mare. Prima la lite con il marito, poi la caduta dal balcone del secondo piano di casa. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, a Volla. Secondo una primissima ricostruzione, la 37enne avrebbe avuto una discussione violenta con il marito per poi uscire fuori al balcone e gettarsi nel vuoto. La donna è stata trasportata all’ospedale di Ponticelli in codice rosso. Ha riportato di diversi traumi, fratture alle costole, al bacino e in varie parti del corpo.

