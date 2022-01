Il commissario tecnico della nazionale italiana di sciabola Luigi Tarantino denunciato dalla polizia di stato per oltraggio a pubblico ufficiale. Tutto è avvenuto a Nola, in provincia di Napoli. I poliziotti sono intervenuti ieri sera dopo una segnalazione relativa a una lite in strada tra un uomo e una donna notata, peraltro, anche da una pattuglia dell’esercito impiegata per il controlli nella zona. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto e hanno chiesto ai due le generalità si sono accorti che si trattava di Luigi Tarantino e di una schermitrice. Il commissario tecnico, però, si è rivolto in maniera oltraggiosa nei confronti degli agenti. Il commissario tecnico è stato anche condotto nel locale commissariato, dove alla fine è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Secondo quanto appreso la discussione del ct di Ottaviano sarebbe avvenuto con l’atleta Sofia Ciaraglia. Oltre ad essere il ct della Nazionale di Sciabola, Tarantino, appartenente al gruppo sportivo Carabinieri, ha un palmares di primo livello. Tre medaglie olimpiche di bronzo nella sciabola (Atlanta 1996, Pechino 2008 e Londra 2012) e l’argento ad Atene 2004, oltre a numerosi titoli mondiali, europei. I risultati raggiunti alle Universiadi e alla Coppa del Mondo. L’atleta 26enne che era con lui, appartenente al gruppo sportivo della Polizia di Stato – disciplina Scherma, nel 2018 si è aggiudicata la medaglia d’argento nei Giochi del Mediterraneo a Tarragona, in Catalogna (Spagna).