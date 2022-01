Titolo: Ambito informatico e digitale. Ci sarà lavoro per 18 persone

Concorso Comune di Bologna

Il Comune di Bologna ha indetto nuovi concorsi per diverse assunzioni in campo informatico e digitale.

Si selezionano complessivamente 18 risorse tra diplomati e laureati con contratto a tempo indeterminato.

Requisiti.

Per i posti in ambito tecnologico e informatico chiesto diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturita’). Per gli specialisti per la transizione digitale chiesta laurea triennale o laurea specialistica / magistrale afferente all’area scientifica secondo la classificazione del Miur indicata nel bando; diploma di laurea del vecchio ordinamento, previgente al DM 509/99, equiparato ad uno delle lauree sopraindicate.

Domanda.

La richiesta di partecipazione dev’essere presentata entro il 24 Gennaio utilizzando la modalita’ on-line attraverso la pagina internet.

Ci saranno una prova scritta e una orale, piu’ una eventuale preselezione nel caso in cui le domande fossero piu’ di 250 per ciascun concorso.

https://www.comune.bologna.it/home

Titolo: Selezione per 8 vigili e 4 assistenti sociali

Concorsi Comune di Biella

Il Comune di Biella ha indetto due concorsi per 12 laureati e diplomati.

Le selezioni, infatti, prevedono l’assunzione di risorse in diversi ruoli professionali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

Requisiti.

Per il ruolo di agenti di polizia (otto) chiesto diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado; requisiti previsti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; cittadinanza italiana.

Per il ruolo di assistenti sociali (quattro) chiesta laurea di primo livello oppure diploma universitario di assistente sociale o laurea in servizio sociale; iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; assenza di condanne penali con riferimenti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice penale o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Domanda.

Bisogna presentarla entro il 24 Gennaio al sito

https://www.comune.biella.it/

Titolo: Via al concorso per ingaggiare 6 istruttori tecnici. Occorre il possesso di un diploma di geometra.

Concorso Provincia di Pisa

Nuove opportunità di lavoro in Toscana grazie al concorso per geometri indetto dalla Provincia di Pisa.

La selezione pubblica, infatti, è rivolta a diplomati ed è finalizzata all’assunzione di 6 istruttori tecnici a tempo indeterminato.

Requisiti.

Cittadinanza italiana o europea; età non inferiore a 18 anni; pieno godimento dei diritti civili e politici e inclusione nell’elettorato politico attivo; assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato; non essere stati interdetti dai pubblici uffici; idoneità fisica dell’impiego; conoscenza della lingua italiana scritta e orale per i cittadini stranieri; patente di guida di categoria B; conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu’ diffuse; diploma di maturità di Geometra o Perito Edile o di Istruzione tecnica indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, oppure laurea assorbente; iscrizione all’albo professionale; per gli appartenenti alle categorie protette, iscrizione nelle liste disabili.

Domanda.

Va presentata entro il 24 Gennaio alla pagina

https://www.provincia.pisa.it/

Titolo: Sicurezza Ferrovie. Bando da 275 posti.

Concorso Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie.

Obbiettivo del concorso è assumere amministrativi e tecnici.

La procedura aperta a candidati con diploma e con laurea.

L’agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ha indetto un concorso per nuove assunzioni di diplomati e laureati.

Verranno reclutate, in totale, 275brisorse in vari profili professionali a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare presso la sede Ansfisa e gli uffici centrali e territoriali.

Requisiti.

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie indicate nel bando; idoneità fisica; inclusione nell’elettorato politico attivo; non trovarsi nelle seguenti condizioni: essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di prevenzione; assenza provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di condanna penale o provvedimento comunque definitivo dell’Autorità giudiziaria, come pure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale divenuta definitiva, per reati inerenti fattispecie che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione o per reati che comunque comportino la destituzione da pubblici uffici; non essere stati interdettibdai pubblici ufficibo sottoposti a misurebche, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ne avere riportato la pena accessoria dell’estenzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies c.p. , ne infinee di essere sottoposti a misura cautelare restrittiva della libertà personale; non essere incompatibili in base alla normativa vigente con lo status di dipendente pubblico; per i candidati di sesso maschile nati prima dell’anno 1986: posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare.

Per il ruolo di professionisti geometri, collaboratori tecnici, collaboratori informatici e amministrativi chiesto diploma.

Per gli altri ruoli chiesta la laurea.

Domanda.

Va fatta entro il 27 Gennaio tramite il sito :

https://www.ansfisa.gov.it/

Titolo Bando per venti posti con funzioni ispettive.

Concorso Mef

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato un bando di concorso per dirigenti, da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica.

La procedura selettiva, gestita da RIPAM e da Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della pubblica Amministrazione, è finalizzata a ricoprire 20 posti di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato.

Requisiti.

Cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; essere cittadini italiana che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti ed organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza LMG 01; Scienze economico-aziendali LM-77; Scienze dell’Economia LM-56; Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63 o titolo equiparati ed equipollenti.

Domanda.

La domanda di partecipazione al concorso MEF per dirigenti dovrà essere presentata entro le ore 16.00 del 4 Febbraio 2022 esclusivamente per via telematica accedendo con SPID o CIE al sistema “Step-One 2019”