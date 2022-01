L’Asl Napoli 2 Nord, in una nota, esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la morte di una giovane donna di 37 anni di Villaricca (Napoli), Giusy Barbato. Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi e di cui riferiscono organi di stampa. “Dalla relazione di servizio dei medici che prendono in carico i pazienti a domicilio in quel territorio e’ emerso che la famiglia era contattata in data 22 e 27 dicembre. Nella comunicazione del 22 era programmato un tampone per l’intera famiglia in data 23 presso il casello di Giugliano”. Lo si legge in una nota dell’Azienda.

“La famiglia non si era recata al casello per proprie problematiche e i medici erano riusciti a contattare nuovamente la famiglia. Ma solo mediante l’aiuto del medico di medicina generale, in quanto l’unico recapito disponibile non risultava raggiungibile. In data 27 dicembre, a seguito del contatto telefonico, veniva comunque programmato un tampone di controllo per il 2 gennaio. Oggi 4 gennaio è dichiarata la guarigione a seguito del tampone negativo dei familiari isolati a casa”, prosegue la nota.