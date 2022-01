Irma Testa ha fatto la storia della boxe italiana, diventando la prima azzurra del pugilato italiano a conquistare una medaglia alle Olimpiadi, il bronzo di Tokyo. Ora invece, dopo aver fatto ‘coming out’ nelle scorse settimane, ospite di ‘Verissimo’ che andrà in onda su Canale 5 domani parla per la prima volta in televisione del proprio orientamento sessuale. E affronta altri temi personali, come il difficile rapporto col padre, recuperato negli ultimi tempi dopo la lunga assenza durante l’infanzia. “Ora se mi chiama al telefono rispondo – rivela -, per anni non l’ho mai fatto. Ho messo da parte la rabbia, non ho dimenticato, ma cerco di accontentarlo e di aggrapparmi ai ricordi belli che ho avuto con lui”.

“Ho sempre vissuto e affrontato il mio orientamento sessuale con forza e tranquillità – aggiunge Irma, ribattezzata ‘Butterfly’ -. L’ho detto a mia mamma quando avevo 15 anni. Ho fatto fatica perché nella mia famiglia non avevamo mai affrontato questo tipo di tematiche, l’amore per me era l’unione tra un uomo e una donna. Invece, ho scoperto che ci si può innamorare di chiunque e mia madre è stata una roccia anche in quell’occasione”.

La campionessa di Torre Annunziata spiega poi il significato del bronzo di Tokyo, arrivato dopo aver superato una serie di ostacoli e dopo tantissimi sacrifici. “Questa medaglia è un bel riscatto per me perché nella mia vita ci sono stati dei momenti molti bui – le parole dell’azzurra -. A volte in casa non riuscivamo neanche a comprare da mangiare”. Per lei la passione per la boxe è arrivata quando aveva appena 12 anni e l’ha salvata da una realtà difficile: “quel mondo non mi apparteneva e appena ho visto la via di fuga del pugilato mi ci sono buttata dentro perché sapevo che mi avrebbe portata lontano”.