Lutto nella Polizia per la scomparsa del primo dirigente Luigi Amato, già vice questore e negli anni scorsi alla guida del Commissariato di Nocera Inferiore. E’ spirato, ieria mattina, a San Mango Piemonte all’interno della sua automobile. Non si esclude alcuna pista. In passato Amato, era stato in servizio presso la Digos, la Sezione Volanti e l’Anticrimine della Questura di Salerno. Dalle indagini l’ipotesi potrebbe essere quella del suicidio. Da qualche mese lavorava a Roma con incarichi ministeriali.

Addolorato il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato: “Restiamo addolorati e increduli per la ferale notizia della tragica scomparsa del Dott. Luigi Amato, già Dirigente del nostro Commissariato, persona di elevate qualità professionali ed umane. Abbiamo infatti avuto l’onore di conoscere e la fortuna di avere al comando della Polizia di Stato nel nostro territorio”. “Guida ferma, intelligente e seria nelle attività investigative e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stato per le istituzioni civiche e per le nostre popolazioni riferimento di assoluto valore morale. Baluardo contro il crimine e l’illegalità. Alla sua famiglia, ai suoi Colleghi della Polizia di Stato del Commissariato di Nocera Inferiore, al neo Dirigente del Commissariato di Nocera e al Signor Questore di Salerno esprimiamo il nostro più commosso cordoglio”.