Investiti e feriti due vigili del fuoco mentre soccorrono una donna rimasta coinvolta in un incidente. Sono stati travolti da un’altra vettura che ha preso in pieno anche un runner. Per i due pompieri è stato necessario il trasferimento in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel comune di Taurasi, sulla SP 57, via Progresso, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. La macchina, uscita fuori strada, ha abbattuto un albero e si è ribaltata. Alla guida una donna di 35 anni del posto, rimasta incastrata nell’abitacolo. Dopo essera stata liberata dall’abitacolo, è stata affidata ai sanitari del 118 per il trasporto all’ospedale di Ariano Irpino.

Purtroppo l’intervento della squadra dei vigili del fuoco ha avuto un epilogo diverso dal solito: durante le operazioni di soccorso un’altra autovettura è piombata su un mezzo dei vigili ferendo anche due pompieri. Per loro disposto il trasferimento in ospedale. Ma non finisce qui: ferito inoltre un ragazzo del posto che stava praticando jogging.