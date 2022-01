Incubo contagi, De Luca lavora ad una nuova ordinanza con restrizioni

«In Campania continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono di toglierla all’aperto. Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni perché la densità abitativa in Campania è più alta che in altre parti d’Italia. Se sarà così possiamo guardare con fiducia a settimane e mesi davanti, se rimaniamo prudenti restiamo alla vita normale». Così il governatore Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno. «Ora dobbiamo completare la vaccinazione per i più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti, perché nuove varianti possono sempre diffondersi», ha concluso.

“Avevo proposto, in modo particolar per le elementari e materne, di prenderci due settimane per allargare la campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni. Il 10 gennaio, in Campania, avevamo 25mila bimbi vaccinati e cioè poco più del 10%, oggi abbiamo 150mila bambini vaccinati. Cioè se avessimo avuto due settimane di tempo in più avremmo aperto le scuole senza moltiplicare il contagio come sta avvenendo”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Salerno.