Tragico incidente all’alba sull’A3 (nella foto di un nostro lettore). Lo schianto avvenuto poco dopo lo svincolo di Scafati ha coinvolto tre automobili ed un mezzo pesante. A perdere la vita un 30enne di Torre del Greco, rimasto ucciso nell’impatto. Ancora in corso gli accertamenti della polizia stradale che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da chiarire la dinamica del sinistro e valutare le eventuali responsabilità. Fatto sta che per il 30enne ogni soccorso si è rilevato inutile. Quando il 118 è giunto sul posto non c’era già più nulla da fare. Feriti gli altri occupanti delle vetture, ma le loro condizioni non sono gravi. Al più presto potranno chiarire le cause del sinistro mortale che ha provocato il decesso del 30enne torrese.

Traffico in tilt per diverse ore, con l’autostrada rimasta bloccata nel tratto in questione fino a quando non si è liberata la carreggiata dopo i rilievi.