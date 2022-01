Sono 17.056 i nuovi casi di Covid registrati in Campania, su 103.627 test esaminati. Il tasso di incidenza e’ del 16,45%, sostanzialmente stabile rispetto al 16,6 di ieri. Le nuove vittime segnalate nel bollettino dell’Unita’ di crisi sono 25, di cui 22 nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. In lieve incremento le terapie intensive, a quota 93 (+1), mentre dopo la flessione di ieri tornano a crescere i posti letto occupati in degenza, 1.318 (+28).

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 17.056 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 11.513 Positivi al molecolare: 5.543 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 103.627 di cui: Antigenici: 68.569 Molecolari: 35.058

Deceduti: 22 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.