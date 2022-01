In Campania oltre 13mila contagi e 25 vittime

Balzo dei positivi al Covid in Campania (13.107) su un numero di test effettuati inferiore ai giorni scorsi (83.720 quelli di ieri). La conseguenza e’ un tasso di contagio che sale dall’11,19% al 15,65% di oggi. Il bollettino quotidiano diffuso dall’Unita’ di Crisi dice anche che sono in aumento i decessi, 20 nelle ultime 48 ore cui se ne aggiungono altri 5 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Quanto ai posti letto di terapia intensiva occupati sono 77 (+1 rispetto a ieri) mentre e’ molto piu’ significativo l’aumento dei posti di degenza occupati che oggi si attestano a 1.085 (+54 rispetto al dato di ieri di 1031).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 13.107

Test: 83.720

Deceduti: 20 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 695

Posti letto di terapia intensiva occupati: 77

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.085

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.