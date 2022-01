Sono in corso da due giorni a Caiazzo, nel Casertano, le ricerche dell’imprenditore Antonio Barbiero. E’ scomparso venerdì scorso dopo che il Consiglio di Stato ha annullato definitivamente l’autorizzazione rilasciata dal Comune per la realizzazione di un supermercato. Autorizzazione richiesta da Barbiero e che già il Tar Campania aveva annullato su ricorso di un imprenditore concorrente. A quanto si è appreso Barbiero si è allontanato senza effetti personali. Alle ricerche hanno preso parte stamani i vigili del fuoco con un elicottero ed una squadra, ed i carabinieri che hanno messo in volo anche dei droni.

Nonostante la zona di ricerca si sia concentrata nelle presumibili direzioni del veicolo condotto dal titolare del supermercato Decó di Caiazzo, la prima perlustrazione nell’area di Alvignano, Liberi e Formicola non ha dato esito positivo. Nessuna traccia della vettura né di Antonio Barbiero.